Elvis Presley : Un vrai pélerinage (épisode 2/40)

Graceland, palais du roi Elvis est devenu un véritable lieu de culte pour certains, ce qui peut entraîner l'incompréhension des autres...

Quand on se promène dans le domaine de Graceland le long des boutiques qui sont toutes dédiées au roi Elvis, il y a deux choses qui frappent l'oreille. D'abord, il y a des hauts parleurs tous les dix mètres et, au risque de l'overdose, ils ne diffusent que des chansons d'Elvis !

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !