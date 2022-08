Elvis Presley : Tous fans du King (épisode 37/40)

John Lennon, Bruce Springsteen, Johnny Halliday… On imagine difficilement à quel point Elvis Presley a influencé plusieurs générations de chanteurs dans le monde entier.

Des gens comme John Lennon, Bruce Springsteen, Johnny Halliday, Eddie Mitchell ou encore Dick Rivers ont bien sûr haut et fort leur amour pour le King, mais d’autres aussi ! Saviez-vous que Diane Tell sait tout de lui ?

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !