Elvis Presley : Sun Studio (épisode 19/40)

Partez à découverte du Studio Sun, à Memphis Tennessee. Ce lieu est entré dans l’histoire grâce aux artistes, qui comme Elvis, ont passé la porte du studio de Sam Phillips.

Un voyage à Memphis Tennessee aux États-Unis permet bien sûr de visiter le domaine d’Elvis Presley, mais donne aussi la possibilité de découvrir l’endroit qui est considéré par beaucoup comme le lieu de naissance du rock’n’roll : le célèbre Sun Studio.

