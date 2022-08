Elvis Presley : Souvenirs de Las Vegas (épisode 23/40)

Monique est une admiratrice d'Elvis Presley. En 1971 elle a eu la chance de voir un concert du King, à Las Vegas. Elle raconte…

Il est 20h30, le public est installé et le concert commence : Les lumières s'éteignent et les trompettes, l'orchestre, les chœurs, la musique qui se met en route et ça vous envahit. C'est un grand moment de débordement d'émotions...

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !