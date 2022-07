Elvis Presley : Rockeur ou Crooner ? (épisode 14/40)

Chez les fans, chacun a son Elvis : le rockeur, l’acteur-chanteur ou le crooner. Et vous quel est le vôtre ?

Elvis Presley est un artiste qui a eu des périodes très différentes dans sa carrière. Certains admirateurs vont préférer le tout début, dans les années 50. D’autres vont préférer la période Hollywood avec une trentaine de films et les chansons qui vont avec. Beaucoup apprécient également le Elvis habillé de cuir noir pour le "Come-back" de 1968 ou encore les shows des années 70 façon Las Vegas.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !