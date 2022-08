Elvis Presley : Priscilla, l'amour perdu (épisode 25/40)

Dans les allées surpeuplées de Graceland, on parle beaucoup d'Elvis évidemment. Mais les conversations féminines concernent souvent son ex-femme, Priscilla…

Comme le rappelle l'auteur suisse Jacques Delessert, le divorce entre Priscilla et Elvis en 1973 a vraiment perturbé la vie du chanteur.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !