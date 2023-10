Elvis Presley pouvait vous offrir une voiture sur un coup de tête

Plus fou, un jeune couple a eu l'idée d’assister à son show à Las Vegas en tenue de mariage. Après le spectacle, ils ont rencontré Elvis, en backstage, qui leur a remis un chèque de 10.000 $ et une Cadillac. Aussi, cette femme à un arrêt de bus à Memphis qui a complimenté Elvis pour sa Cadillac noire, il ordonne à son chauffeur d’aller acheter le même modèle et de l’offrir à la dame. Une autre fois, il remarque une dame devant une concession Cadillac et lui propose de choisir le modèle qui lui plaît le plus dans la salle d’exposition…

Elvis aurait offert 31 Cadillac. Plus des dizaines d’autres voitures évidemment et de nombreux chèques à 4 chiffres.