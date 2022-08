Elvis Presley : My Way (épisode 21/40)

Elvis Presley a repris des chansons du répertoire français en anglais comme celle de ''My Way'', en 1973, mais ce n'est pas la seule...

Dans les hauts-parleurs de Graceland, on peut entendre en permanence les chansons d'Elvis Presley. De 9h à 18h, tous les jours. Il y a quelques années encore, c'était des bandes qui tournaient en boucle. Aujourd'hui, c'est carrément une radio que l'on peut écouter, logiquement baptisée Elvis radio, avec des animateurs absolument incollables sur le King.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !