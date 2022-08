Elvis Presley : Lisa-Marie… Jackson (épisode 35/40)

Elvis Presley et la famille Jackson se sont croisés bien des fois à Vegas. Les enfants se connaissaient bien… Et un jour, le roi de la pop a épousé la fille du roi du rock !

Continuant mon périple dans les allées surpeuplées du domaine d’Elvis Presley à Memphis, je vois absolument partout des photos du roi lui-même, de Priscilla (son ex-femme), de Lisa-Marie (sa fille) mais pas une seule de ceux qui ont été ses gendres. Mais il faut rappeler que l’un d’eux est une autre star mondiale : Michael Jackson en personne.

