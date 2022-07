Elvis Presley : Les succès et les erreurs de Parker (épisode 12/40)

Dans toute histoire, il y a un bon et un méchant. Ce dernier rôle a été dévolu au colonel Parker, que certains fans tiennent pour responsable de la mort d’Elvis Presley.

A Memphis et plus précisément sur le domaine de Graceland, on peut trouver de nombreux livres sur Elvis. Chaque facette de sa vie est décortiquée, son histoire, sa musique, ses films, ses voitures et même ses recettes de cuisine.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !