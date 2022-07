Elvis Presley : Les dépenses d'un roi (épisode 4/40)

Elvis Presley menait un train de vie digne d'un roi. Le King n'hésitait pas à mettre les moyens, quitte à prendre son avion pour un sandwich au beurre de cacahuètes...

L’une des choses les plus spectaculaires à voir à Graceland, le domaine du roi Elvis, c’est l’endroit où sont exposés ses deux avions. Un jet de dix places pour les courtes distances et un avion de ligne nommé le Lisa Marie (le nom de sa fille) pour les longs voyages. Elvis avait choisi des surnoms pour ses deux avions : Hound Dog 1 et Hound Dog 2. La visite de ces deux appareils impressionne toujours.

