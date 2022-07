Elvis Presley : Le terrible secret du faux colonel (épisode 13/40)

Si Elvis n’a jamais réalisé son rêve de chanter en Europe, c’est peut-être à cause du sombre secret de son imprésario, le colonel Tom Parker.

Aussi impressionnante qu’elle soit, la carrière d’Elvis conserve un goût d’inachevé. Non seulement parce qu’il est mort trop tôt, à seulement 42 ans mais aussi parce qu’il n’a pas pu réaliser un de ses plus grands rêves : donner des concerts en Europe.

