Elvis Presley : Le mariage avec Priscilla (épisode 15/40)

Quand Elvis rencontre Priscilla en 1959 en Allemagne, il ne sait pas qu’elle n’a alors que 14 ans. Ils attendront le 1er mai 1967 pour se marier à Las Vegas.

Le 1er mai 1967, soit huit ans après leur rencontre, Elvis et Priscilla décident d’officialiser leur union. Et quand une star de la dimension d’Elvis Presley se marie, cela nécessite quelques précautions.

