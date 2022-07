Elvis Presley : Le G.I Elvis Presley (épisode 7/40)

Brooklyn, 22 septembre 1958, Elvis Presley s’apprête à embarquer pour l’Allemagne sur une base américaine à l’occasion de son service militaire.

Lorsqu’on visite Graceland de nos jours, il est impossible de manquer, dans les boutiques, les nombreuses photos où Elvis pose en tenue militaire. L’une d’entre elles montre Elvis donnant une conférence de presse le 22 septembre 1958 à Brooklyn, l’endroit d’où son bateau partira pour l’Allemagne. Durant cette conférence, Elvis parle de son empressement de découvrir l’Europe et les Européennes, dont une très belle actrice française.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !