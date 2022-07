Elvis Presley : Le colonel Parker (épisode 11/40)

Si Elvis est devenu le King, c’est aussi grâce au colonel Parker qui fut son business man. Mais les fans d’Elvis n’ont jamais apprécié ce personnage.

Elvis Presley a toujours été un homme très entouré. Huit à dix personnes étaient avec lui pratiquement en permanence. Il y avait ceux que la presse a appelés la Mafia de Memphis et puis deux managers : l’incontournable colonel Parker et l’homme de confiance, Joe Esposito. Ce dernier explique comment les rôles se répartissaient entre eux.

