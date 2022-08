Elvis Presley : Le cauchemar des collections (épisode 36/40)

Pour satisfaire les visiteurs, les nombreuses boutiques de Graceland ont fait le plein de marchandises. Ces magasins sont le cauchemar des collectionneurs d’articles sur Elvis…

Il est absolument impossible de tout posséder, parce que les managers qui gèrent les affaires du King aujourd’hui proposent sans cesse de nouveaux articles.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !