Elvis Presley : La veillée funèbre (épisode 28/40)

16 août 1977 : à l'annonce de la mort brutale d'Elvis Presley, de nombreux admirateurs décident de partir immédiatement pour Memphis, pour rendre un dernier hommage à leur idole...

Alors on doit préparer le dernier show du King. Les amis d'Elvis sont mis à contribution et ce n'est pas forcément agréable, comme nous le disait à l'époque Charlie Hodge, l'un des fidèles de Presley…

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !