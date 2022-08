Elvis Presley : L'exploit d'un fan solitaire (épisode 34/40)

De nombreux fans se réunissent à Memphis chaque année pour rendre hommage au King. Mais intéressons-nous à l’un d’entre eux, extraordinaire par son parcours qui l’a mené là…

La ville de Memphis aux USA se remplit chaque année d’une horde de fans venus du monde entier. Certains viendront en famille, d’autres en groupe avec les fan-clubs dont ils font partie – mais c’est l’incroyable aventure solitaire d’un admirateur d’Elvis qui me passionne aujourd’hui.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !