Elvis Presley et sa BMW 507

Les voitures se sont souvent retrouvées dans l’univers des rock stars et des pop stars. Il y a un groupe qui s’appelle The Cars, et puis on trouve des titres références, parmi les plus célèbres ''Pink Cadillac'' ou encore ''Mercedes Benz''. Histoires d’amour, cadeaux, collections, accidents, etc., on se promène de long, en large et en travers dans cet univers tantôt glamour, tantôt glauque. Voici le premier épisode consacré au King et à sa BMW 507 !

1958, Elvis est en Allemagne, le pays de quelques sacrés constructeurs, pour son service militaire. A cette époque, il est déjà très riche. Et en ancien pauvre qu’il était, il se paie quelques frivolités automobiles. La légende raconte qu’il aurait acheté 37 Cadillac pour les offrir à des potes. Là-bas, il flashe sur la BMW 507. Un superbe cabriolet. Le modèle qu’il a acheté est blanc. Et même si le King, vu ses occupations militaires, est discret. Eh bien, il décide de la faire repeindre…