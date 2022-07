Elvis Presley et le badge manquant (épisode 20/40)

Elvis Presley serre la main du président des États-Unis Richard Nixon le 21 novembre 1970, mais connaissez vous les coulisses de cette rencontre ?

En continuant mon périple à Graceland, je tombe sur l’une des photos les plus étonnantes d’Elvis Presley. On peut le voir serrant la main à un président Nixon souriant, avec en fond un décor de drapeau américain qui laisse penser que le cliché a été pris à la Maison Blanche.

