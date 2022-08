Elvis Presley : des bijoux du Colonel Parker en vente aux enchères

Une collection de bijoux qu’Elvis Presley a offerte à son manager, le Colonel Tom Parker, sera mise en vente le 27 août.

Ce sont en tout 200 objets, dont des bagues en or incrustées de diamants, des boutons de manchette, montres et chaînes qui ont été rassemblés pour cette vente. Parmi les autres éléments notables, on retrouve également la fameuse guitare que le King avait utilisée lors de son "Comeback Special" en 1968.

Bon nombre de ces objets appartiennent à son ex-épouse, Priscilla Presley, qui s’est exprimée à l’agence Reuters : "Eh bien, cela rappelle certains souvenirs, c’est sûr !"