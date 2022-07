Elvis Presley : Au premier étage de Graceland (épisode 5/40)

Graceland, la demeure d'Elvis Presley, est ouverte aux visiteurs et s'est transformé en lieu de pèlerinage. Mais certains endroits restent fermés au public...

Après plusieurs jours passés ici à Graceland, je me dis qu'il est temps d'aborder les sujets qui dérangent un peu. Par exemple, malgré tous les efforts des organisateurs, énormément de personnes qui visitent le domaine d'Elvis Presley repartent avec un grand regret : ne pas avoir pu monter au premier étage de la maison. Là où se trouve ses pièces les plus intimes et là où s'est déroulé le drame, le 16 août 1977.

