Elvis Presley à Paris (épisode 9/40)

S’il est bien allé à Paris durant les permissions accordées, Elvis Presley n’a pas rencontré Brigitte Bardot. Ce qui ne l’empêcha pas de profiter des plaisirs de la capitale.

Elvis n’a donc jamais donné de concert en Europe, à son grand regret d’ailleurs. Et pourtant, il a eu l’occasion d’y venir en 1959 et en 1960, en Allemagne bien sûr pour son service militaire. Mais aussi à Paris, où il est venu trois fois, dont une visite très discrète motivée par une très jolie femme.

