Elvis Presley à Hollywood (épisode 10/40)

Elvis Presley rêvait de faire ses preuves au cinéma, comme acteur. Mais des choix malheureux et des échecs commerciaux ont eu raison de cette ambition.

Elvis le chanteur avait un souhait : devenir aussi un acteur reconnu et respecté. C’est en tout ce qu’il a essayé de faire lorsqu’il est entré pour la première fois sur le plateau de la 20th Century Fox, le 23 août 1956 pour tourner le film ''Love me tender''.

