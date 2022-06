Elvis Presley : 3 anecdotes sur la vie et l'entourage du King

Manager d’Elvis Presley jusqu’à sa mort, le Colonel Parker est un "bonimenteur de fête foraine avec un culot monstrueux et un sens des affaires tout à fait extraordinaire" décrit André Torrent, qui analyse que sa gestion de la carrière du King n’était pas si mauvaise que ça : "Quand on propose un contrat de 7 ans au cinéma avec 3 films par an et un million de dollars par film, c’est déjà assurer un gain minimum pendant un certain temps… Après, la qualité des films ne s’est pas vraiment maintenue."

Né à Breda aux Pays-Bas, Thomas Andrew Parker (dit le "Colonel Parker", car il n’est vraiment colonel) est un immigré clandestin qui aurait fui la Hollande parce qu’il aurait commis un meurtre ("on ne saura jamais la vérité" explique André Torrent). Le Colonel Parker rencontre Elvis pour la première fois en août 1955. Elvis avait 19 ans, et il flaire tout de suite son potentiel. Il signe un contrat exclusif avec lui le 15 mars 1956 pour une durée de 10 ans. Après le cinéma et le comeback d’Elvis à la télévision, c’est le Colonel Parker qui décide de le faire chanter exclusivement à Las Vegas.

Après la mort d’Elvis, ses héritiers ont mis fin à la collaboration avec le Colonel contre un montant de 2 millions de dollars… Somme dilapidée à cause de son addiction au jeu.

Le Colonel est décédé en 1997 dans l’indifférence la plus totale déplore André Torrent qui explique que c’est également lui qui a conseillé René Angélil, l’époux de Céline Dion, d’entamer des concerts à Las Vegas.

