Elvis Prelsey : Beale Street (épisode 18/40)

L’autre grande attraction de Memphis avec Graceland, c’est Beale Street où la musique résonne encore et où Elvis Presley venait se balader.

Dans la ville d’Elvis Presley, Memphis Tennessee, il n’y a pas que Graceland à visiter. L’une des rues les plus célèbres de la ville de Memphis s’appelle Beale Street. Cette rue est une succession de boutiques, de bars, de restaurants, dans lesquels des artistes débutants ou confirmés donnent des concerts chaque soir.

Magic Elvis, du lundi 4 juillet au vendredi 28 aout à 14h15 : suivons le parcours d’un fan un peu plus curieux que les autres, Philippe Robin, sur les traces d’Elvis, à Memphis et à Las Vegas. Il cherche à comprendre pourquoi, plus de 40 ans après la mort d’Elvis Presley, 700.000 personnes par an, venues du monde entier, continuent à visiter sa maison de Graceland et comment le nom d’Elvis génère encore des dizaines de millions de dollars chaque année !