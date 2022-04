Elvis pas pressé : Tamara Payne est-elle le nouveau sosie d’Elvis Presley ?

Je suis le sosie d’Elvis pressé mais moi le matin je suis pas pressé alors on m’appelle Elvis pas pressé. Alors vous allez bailler avec moi quand je vous le dirai.

Oh mon réveil j’veux le taper

Encore trop tôt

Il me faut 12 cafés pour m’habiller



C’est trop tôt, pour enfiler ma blouse

J’veux rester en pyjama, c’est trop tôt pour enfiler ma blouse



Une clope un café au lait

Hop sur le pot

La règle des 3 C

Vous la connaissez

Sous les yeux j’suis cernée

Pire que de Warzée

J’veux pas y aller

Même si j’suis payée



C’est trop tôt, pour enfiler ma blouse

J’adore VivaCité mais c’est trop tôt pour enfiler ma blouse.



Et maintenant on baille



Aaaah aaah.



Je préfère être artiste comme de Warzée

Je préfère glander qu’d’aller sur un chantier

Je me les pèle et j’ai la goutte au nez

Laissez moi mon lit je veux pieuter



C’est trop tôt pour enfiler ma blouse

Sara, Cyril désolé mais c’est trop tôt pour enfiler ma blouse.



Allez on baille



C’est la radio qui me réveille

Ou Marie-Noël

Ma femme me gueule dessus comme une crécelle.



C’est trop trop tôt, pour enfiler ma blouse

Que ma femme me foute la paix

C’est trop tôt pour enfiler ma blouse.



Filer enfiler ma blouse baby

J’adore VivaCité mais c’est trop tôt pour enfiler ma blouse aaah.