Elvis de Baz Luhrmann

Neuf ans après avoir fait l’ouverture du Festival de Cannes avec sa fastueuse adaptation du roman de F. Scott Fitzgerald, Gatsby le magnifique, le réalisateur de Roméo + Juliette et de Moulin Rouge foulait à nouveau le tapis rouge en mai dernier avec ce biopic sur Elvis Presley (comment n’y a-t-on pas pensé plus tôt ?!), cette figure essentielle et incontournable du rock devenue une icône de la culture américaine et mondiale.

De ses attaches familiales, du drame de sa naissance, de son enfance dans un quartier noir de Tupelo dans le Mississippi où il sera biberonné au gospel et au blues entendu dans des bouges bondés de noirs fervents, de ses débuts dans la country music et de l’emballement des foules (et des femmes !) pour ce fou de musique au fameux déhanché aussi maudit que célébré ! … Baz Lhurmann nous raconte tout par le prisme de la relation fusionnelle et conflictuelle que le chanteur entretiendra avec son impresario, le très toxique Colonel Tom Parker fasciné par le charisme de son protégé.

Au-delà du biopic, le réalisateur australien, nous raconte l’Amérique de ces années-là, raciste et pudibonde, le show-business galopant et implacable (le colonel Tom Parker et son marchandising !) et le rêve américain fissuré par les assassinats de Martin Luther, John Kennedy et Bob Kennedy… en n’oubliant pas au passage de rendre hommage à des B.B. King, ou des Mahalia Jackson qui inspirèrent tant Elvis Presley.