Elvis Costello & Steve Nieve en concert à Bozar le 27 septembre

Impossible de recenser les points forts de l’œuvre de Costello, tellement ils sont nombreux. Ses 32 albums studio embrassent une grande variété de genres. " The Songs of Bacharach & Costello ", un coffret de luxe célébrant sa collaboration avec le regretté compositeur Burt Bacharach, vient de sortir. On y retrouvera le nouveau single inédit " You Can Have Her ".

Du 9 au 22 février 2023, il propose " 100 songs and more over 10 Nights ", une résidence de 10 nuits à Broadway. Dans ce cadre, il a indiqué à l’avance les 10 chansons, différentes chaque nuit, qu’il interpréterait certainement. En revanche, rien n’a encore filtré sur le programme de septembre. Mais tout le monde en est d’ores et déjà convaincu : The King of Belgium et son lieutenant en mettront plein la vue à tout le monde avec la voix, la guitare et le clavier. Des anecdotes obsédantes, de nombreux tubes, des perles obscures et des reprises triées sur le volet ne laisseront personne de marbre. Chez nous, " I Want You " semble avoir toujours fonctionné dans les deux sens...

Le 27 septembre 2023, vous pourrez entendre une mouche voler à Bozar.