Elvis : ces artistes contemporains influencés par le King

Harry Styles, l’un des membres du groupe One Direction qui mène aujourd’hui une carrière solo, a un temps été pressenti pour le rôle d’Elvis dans le biopic de Luhrmann. Et ça n’a rien d’étonnant quand on sait qu’Harry Styles est un grand fan du King. Harry Styles a confié dans une interview que lorsqu’il était plus jeune, la première personne qu’il avait connue en dehors de sa famille était probablement Elvis Presley. Et s’il n’a finalement pas obtenu le rôle principal du biopic, il a tout de même dû passer des auditions et se mettre dans la peau du King. On aurait bien voulu voir ça !