Elvis, Bowie, Jerry Lee Lewis : Festival de Cannes on the rocks

Ambiance disco au marché du film, avec la B.O. riche en Donna Summer ("I feel love") et Village People ("In the navy") de "Spinning Gold". Ce biopic suit les traces de Neil Bogart, passé d’une enfance misérable à la création de la maison de disques Casablanca Records qui popularisa ces artistes. C’est signé Timothy Scott Bogart, fils du producteur en question.

Au "Cinéma de la plage", citons encore "This is Spinal Tap", comédie culte des années 1980 de Rob Reiner ("Stand by me", "Quand Harry rencontre Sally") qui se joue des clichés du monde du heavy-metal. Malheur aux batteurs, diront ceux qui l’ont déjà vu.

Dans un registre plus pointu, on citera aussi "Hideous", court-métrage à la Semaine de la critique, dont le héros est Oliver Sim, du groupe électro The XX. C’est réalisé par le Français Yann Gonzalez, dont le frère Anthony est connu dans la scène électro sous le nom de M83.

En séance de minuit, on signalera aussi le déjanté "Fumer fait tousser" du Français Quentin Dupieux, qui s’est fait un nom dans la scène internationale électro avec son sobriquet "Mr. Oizo".