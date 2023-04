Elvira a été la voisine de Brad Pitt : "une expérience formidable!"

Brad Pitt a récemment mis en vente sa maison de Los Angeles, dans laquelle il a élevé ses enfants avec Angelina Jolie. Cette villa, c’est Elvira (Cassandra Peterson) qui la lui a vendue en 1994. Avant ça, les deux stars vivaient l’un à côté de l’autre.

L’actrice a révélé ces informations au magazine People. Elle se souvient l’avoir rencontré alors qu’elle promenait ses chiens, à moitié coiffée car elle venait de sortir de la douche. Elle passait devant le garage de Brad Pitt quand elle l’a vu en train de s’entraîner pour son rôle dans Fight Club. "Il était là, vêtu d’un simple pantalon de survêtement, en train de donner des coups de poing. Il faisait du punching-ball. Il portait des gants de boxe et frappait dans un sac", explique-t-elle.

L’acteur l’a salué et a commencé à lui faire la discussion mais impossible pour elle de lui répondre. Elle était trop impressionnée par sa beauté : "Je suis devenue toute rouge. J’avais l’impression que j’allais m’évanouir. Il était d’une beauté époustouflante, et surtout très gentil".

L’interprète d’Elvira s’est vite liée d’amitié avec l’acteur. Elle raconte que c’était toujours un plaisir d’échanger avec lui et qu’il n’hésitait jamais à venir la saluer en public. Une fois, elle était au restaurant avec plusieurs mères pour organiser une collecte de fonds pour l’école d’un de ses enfants. "J’étais en train de prendre un café avec peut-être 4 ou 5 mères quand tout à coup, j’ai senti une tape sur l’épaule. Je me suis retournée et j’ai vu Brad. Il m’a dit : "Cassandra !" et il m’a serré dans ses bras", se remémore-t-elle.

Elle n’a toujours pas oublié la tête des autres mères : elles avaient toutes la bouche ouverte et n’arrivaient pas à la fermer. En les voyant ainsi, à ce moment-là, elle se rappelle avoir pensé : "Oh mon Dieu, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie".

"Vivre à ses côtés a été une expérience formidable", conclut l’actrice.