"Elton John : Uncensored": l’interview cash et royale !

A presque 75 ans et 300 millions d’albums vendus, Elton John a tout vécu et est au-dessus de toute réserve ou convention. Après le biopic au succès phénoménal Rocketman et son autobiographie passionnante, Moi, la star a accordé une rare interview à Graham Norton, animateur phare de la BBC. Justement nommée Uncensored, Elton, avec l’humour qu’on lui connaît, parle ouvertement de tout et révèle des moments tantôt hilarants tantôt trash de sa vie et de sa carrière.

Pour la campagne promotionnelle de son autobiographie, Sir Elton John n’a donné que 2 interviews : l’une au magazine british GQ et l’autre lors d’une émission spéciale de la BBC, animée par Graham Norton, qui s’est rendu pour l’occasion dans la villa de la Côte d’Azur du chanteur. Ne vous emballez pas, ils ne se baladent pas dans sa maison et sont juste posés dans un petit salon. Mais la mise en scène donne le ton : l’animateur arrive à Nice en Rolls Royce, et toute l’interview sera menée dans cette ambiance so british : avec élégance et dérision.

Elton revient sur sa vie et sa carrière extra-ordinaires et ne renie rien, bien au contraire, il fait preuve d’une auto-satire assez folle. Tout y passe : les excès de cocaïne et d’alcool, ses problèmes de boulimie, et sa bataille pour s’en sortir, les costumes qui frôlaient le ridicule, les perruques parce que cheveux je ressemble à Shrek et je n’aime pas ça. Je vénère ma perruque tous les soirs !", les chansons de son répertoire qu’il n’a jamais aimées, la relation difficile avec sa mère, son combat contre le Sida, et "la meilleure décision de sa vie": sa rencontre avec son mari David Furnish et plus tard, avoir fondé une famille.

Il se moque de John Reid, son manager et amant à ses débuts, mais se moque surtout de lui-même comme lorsqu’il a dû chanter sur scène à Vegas en portant un lange après une opération du cancer de la prostate en 2017. Il souffrait atrocement de liquide sous son côlon et lorsqu’il s’est levé pour faire ses adieux, balance : "Si seulement ils savaient", à ce moment-là, je me suis pissé dessus !". Bien conscient de son bilan de santé dans la septantaine, il a perdu cheveux, amygdales, prostate, appendice… Et a un stimulateur cardiaque, Elton John préfère en rire : "Je suis comme la femme bionique!".