Elton John : Un look flamboyant et extravagant ! (épisode 16/20)

Outre ses quelque 2000 lunettes fantasques, Elton John est également connu pour quelques-unes de ses tenues flamboyantes qu’il enfile sur scène ou lors de shootings promotionnels.

On se souvient notamment de ce costume de Minnie Mouse, la compagne de Mickey et celui de Donald Duck qu’il porte fièrement lors d’un concert historique donné à Central Park, à New York, le 13 septembre 1980 devant plus de 40.000 spectateurs. Accusé par ses détracteurs d’avoir " mauvais goût " à cause de ses tenues de scène pour le moins flashy, Elton John se défendra en ces termes : " Vous savez, je suis assis au piano la plupart du temps. Je ne suis ni Mick Jagger, Rod Stewart ou David Bowie. Je n’ai pas l’occasion de me promener sur scène, je dois donc trouver une autre façon d’attirer l’attention… " Et dans les années 70 et 80, Elton John s’en donne à cœur joie.