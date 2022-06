Elton John – Still Standing : la séquence anniversaire sur Classic 21

1) Goodbye Yellow Brick Road (octobre 1973)

Pour enregistrer cet album majeur de sa carrière, Elton John et son fidèle parolier Bernie Taupin se rendent en Jamaïque, là où les Stones viennent d’enregistrer leur célèbre album "Goats Head Soup". La situation sur place s’avère plutôt catastrophique et le duo et leurs musiciens changent leurs plans et s’installent à nouveau au Château d’Hérouville où Elton John et ses musiciens ont déjà enregistré plusieurs fois ensemble. C’est sur cet album que l’on retrouve des classiques tels que "Candle in the Wind", hommage à Marilyn Monroe, "Bennie and the Jets" ou encore "Saturday Night’s All Right For Fighting".