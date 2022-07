Elton John : Ses enregistrements au Château d’Hérouville (épisode18/20)

Trois albums d’Elton John et non des moindres, ont été enregistrés au Château d’Hérouville, en France, à 60 kilomètres de Paris. Lorsqu’ils débarquent sur place au début des années 70, Elton John et ses musiciens tombent littéralement amoureux de cet endroit. Un cadre tout à fait atypique pour l’enregistrement d’un album.

C’est un très beau château du 18e, témoin de la relation tumultueuse entre Frédéric Chopin et George Sand. Il est alors propriété du compositeur Michel Magne qui transforme une partie en studio d’enregistrement haut de gamme. Un très grand espace est réservé aux réunions festives et où le libertinage est au cœur de l’action. Dans cet environnement grandiose et luxueux, Elton John pose ses valises le temps de trois productions majeures : "Honky Château" qui rend hommage à l’édifice d’Hérouville, "Don’t Shoot Me I’m The Piano Player" et "Goodbye Yellow Brick Road".