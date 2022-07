Elton John : Ses amis proches et Lady Di ''Candle in the Wind'' (épisode 11/20)

Elton John a toujours aimé être entouré de nombreuses stars du monde musical. Certains sont d’ailleurs devenus des amis très proches.

Elton John, on le sait, était proche de la Princess Diana, c’est pourquoi il sortira une nouvelle version de son titre " Candle In The Wind " en 1997, dédié à la mémoire de Lady Di, disparue le 31 août 1997 à l’âge de 36 ans. Il était aussi un très grand ami de Freddie Mercury de Queen. Un de ses confidents aussi et on sait que cette amitié le mènera à son chevet durant ses derniers jours. Plus étonnant, le chanteur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne fait partie de ses amis. Elton est aussi un proche d’un des filles du metal madman, Kelly Osbourne.