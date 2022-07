Elton John : Sa tumultueuse vie sentimentale (épisode 6/20)

La vie sentimentale d’Elton John est loin d’être un long fleuve tranquille… Déceptions amoureuses, déprimes, appels à l’aide, tentatives de suicide aussi, ont jalonné la vie de l’artiste.

Un peu à l’instar de son grand ami, Freddie Mercury du groupe Queen, le chemin vers l’amour avec un grand A est semé d’embûches. Tout d’abord, il y a l’homosexualité non assumée au début et cachée derrière notamment un mariage raté avec Renate Blauel, ingénieure du son allemande, rencontrée en 1983 à la fin de la réalisation de l’album "Too Low for Zero"…