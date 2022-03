Elton John ressort une compilation pour ses 75 ans

Pour fêter son anniversaire, Elton John propose une version remasterisée de sa compilation Diamonds : The Ultimate Greatest Hits en format digital poru la première fois.

Celui qui est devenu "Sir Elton" en 1998 quand il a été fait chevalier par la Reine Elizabeth II, a expliqué qu’il n’avait pas pour habitude d’être nostalgique mais qu’il considère ce 3/4 de siècle comme une vraie "étape".

"Je me sens incroyablement chanceux qu’à 75 ans, j’aime toujours autant ce que je fais – je suis toujours autant stimulé par la musique et si heureux d’en jouer, de l’écouter et d’en parler tous les jours"

Elton John a vendu plus de 300 millions d’albums à travers le monde, et est actuellement sur la route pour sa Farewell Yellow Brick Road Tour, une série de plus de 300 concerts qu’il donne dans le monde depuis 2018. Il explique : "Le plaisir de jouer en live est toujours aussi extraordinaire qu’il y a 50 ans".

Et il ajoute : "J’ai tant à transmettre à la nouvelle génération d’artistes, et je suis déterminé à rendre à l’industrie de la musique ce qu’elle m’a offert".