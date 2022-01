Elton John reprend sa tournée : les vidéos

Le dernier concert d’Elton John datait de mars 2020 en Australie. Il avait dû ensuite interrompre sa tournée pour les raisons que l’on connaît.

Ce 19 janvier, il s’est adressé à la foule : "C’est une nouvelle expérience pour nous. Je n’ai jamais eu autant de temps disponible de ma vie depuis que je fais de la musique. C’est-à-dire depuis mes 17 ans !"

"Je vais vous dire quelque chose : vous avez attendu 745 jours pour voir ce concert. Et je ne sais comment vous remercier de votre patience. On vit une drôle d’époque, mais on va bien s’amuser !"

Voici la setlist du concert :

1. Bennie And The Jets

2. Philadelphia Freedom

3. Border Song

4. Tiny Dancer

5. Have Mercy On The Criminal

6. Rocket Man

7. Take Me To The Pilot

8. Someone Saved My Life Tonight

9. Levon

10. Candle In The Wind (solo)

11. Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding

12. Burn Down The Mission

13. Sad Songs (Say So Much)

14. Don’t Let The Sun Go Down On Me

15. The Bitch Is Back

16. I’m Still Standing

17. Crocodile Rock

18. Saturday’s Alright For Fighting

19. Cold Heart (solo)

20. Your Song

21. Goodbye Yellow Brick Road

