Elton John : réédition pour les 50 ans de "Madman Across The Water"

Le chanteur a annoncé une belle réédition pour son album de 1971.

Ce 4e album studio a été enregistré aux Trident Studios à Londres en février et en août, et on y retrouve quelques classiques comme "Tiny Dancer", "Levon" et "Indian Summer".

L’album ressortira le 10 juin en format 3CD et Blu-ray dans un coffret super deluxe, ainsi qu’en format 4LP, en vinyle coloré ou en double CD. Toutes les infos à retrouver ici.

Vous pourrez y retrouver l’arrangement de 2016 de Bob Ludwig ainsi que 18 inédits, versions rares, titres restaurés, des démos au piano et le concert BBC Sounds For Saturday de 1972.

Des photos, notes et interviews accompagneront le coffret. Tout ceci est présenté en vidéo ci-dessous :