Elton John quitte Twitter à son tour

Elton John est actuellement en pleine tournée d’adieu en Australie et Nouvelle Zélande et en novembre, il a joué son tout dernier concert en Amérique du Nord au Dodger Stadium de Los Angeles.

Ce show était le dernier de trois dates consécutives pendant lesquelles il a invité Dua Lipa (pour leur duo sur " Cold Heart "), Kiki Dee (pour leur inoubliable " Don’t Go Breaking My Heart" et Brandi Carlile (sur " Don’t Let the Sun Go Down On Me").

Lors de son passage aux USA fin septembre, Elton John a été décoré par le Président Joe Biden à la Maison Blanche. Il a reçu la médaille National Humanities dans le cadre de l’événement A Night When Hope and History Rhyme qui célébrait des enseignants, des étudiants, des travailleurs de première ligne et des militants de la cause LGBTQIA. Plus de 2000 personnes étaient rassemblées, et notamment l’ancienne Première Dame Laura Bush, l’activiste Malala Yousafzai et Jeanne White-Ginder, célèbre pour son implication dans la cause du SIDA..