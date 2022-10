Elton John poursuit le Daily Mail pour "activité criminelle et atteintes graves à la vie privée"

Elton John fait partie des quelques personnalités qui poursuivent en justice le célèbre tabloïd anglais, aux côtés du Prince Harry, des actrices Elizabeth Hurley et Sadie Frost, de l’activiste Doreen Lawrence et du partenaire d’Elton John, David Furnish.

Le Daily Mail regroupe aussi les publications de The Mail on Sunday et The Mail Online et dans un communiqué, les plaignants accusent la société qui les dirige, Associated Publishers, d’avoir caché des appareils d’écoute dans leurs voitures et leurs maisons grâce à des enquêteurs privés.

Ils affirment également que les éditeurs ont également obtenu des informations confidentielles grâce à des policiers qu’ils auraient soudoyés et également incarné de fausses personnes pour accéder à des dossiers médicaux. On peut aussi lire que les éditeurs auraient pu avoir accès à des comptes en banque "via des moyens illégaux et par la manipulation".

"Ces affirmations ne sont que la face émergée de l’iceberg," poursuit le communiqué.

Ces accusations rappellent le scandale de hacking de téléphones en 2011 qui avaient fait crouler le tabloïd News of the World. Un porte-parole d’Associated Newspapers y a fait référence, affirmant que la société "réfute totalement et sans ambiguïté ces calomnies absurdes qui semblent n’être rien de plus qu’une tentative orchestrée d’entraîner les publications du Mail dans le même scandale de piratage téléphonique en remontant à des articles vieux de 30 ans".

"Ces allégations non fondées et hautement diffamatoires – qui ne sont basées sur aucune preuve crédible – s’apparentent à une partie de pêche des plaignants et de leurs avocats, dont certains ont déjà intenté des poursuites ailleurs", a-t-il poursuivi.

Le prince Harry a déjà remporté une victoire juridique sur Associated Publishers plus tôt cette année, et sa femme, Meghan Markle, les a également poursuivis avec succès pour diffamation.

Le mois dernier Elton John était l’invité de la Maison Blanche et il a reçu, des mains du Président des USA, Joe Biden, la médaille National Humanities.

La légende britannique a reçu cette décoration dans le cadre de l’événement A Night When Hope and History Rhyme qui célébrait des enseignants, des étudiants, des travailleurs de première ligne et des militants de la cause LGBTQIA. Plus de 2000 personnes étaient rassemblées, et notamment l’ancienne Première Dame Laura Bush, l’activiste Malala Yousafzai et Jeanne White-Ginder, célèbre pour son implication dans la cause du SIDA.