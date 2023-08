Elton John passe la nuit à l’hôpital après une chute

Elton John a été hospitalisé après avoir fait une chute dans sa villa en France.

Le chanteur de 76 ans, qui s’est récemment retiré des tournées, a passé la nuit au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, où il a été soigné pour des blessures mineures.

Un porte-parole a déclaré à BBC News que le chanteur avait été hospitalisé "à la suite d’une chute hier à son domicile dans le sud de la France".

"Elton s’est rendu à l’hôpital local par mesure de précaution. Après des examens de contrôle, il a été immédiatement autorisé à quitter l’hôpital ce matin et est à présent de retour chez lui, en bonne santé."

Au début du mois, John a été vu lors d’un dîner avec Kevin Spacey, un mois après avoir témoigné dans le procès pour agression sexuelle de l’acteur.

Dans une vidéo téléchargée par un groupe nommé The Snugglers sur Instagram, on voit les deux hommes aux côtés de David Furnish, le mari de John, en train de dîner au restaurant La Petite Maison à Nice, en France.

Le mois dernier (26 juillet), Kevin Spacey a été blanchi de neuf accusations d’infractions sexuelles à Londres à l’issue d’un procès de quatre semaines, dont sept chefs d’accusation d’agression sexuelle, un chef d’accusation pour avoir poussé une personne à se livrer à une activité sexuelle sans consentement et un chef d’accusation pour avoir poussé une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration.

Le mois dernier, Elton John a donné le dernier concert de sa tournée Goodbye Yellow Brick Road au Tele2 Arena de Stockholm. Après le concert, il a fait part de ses réflexions sur la fin de la tournée sur sa page Instagram. "Lorsque nous avons entamé ma dernière tournée en 2018, je n’aurais pas pu prévoir dans mes rêves les plus fous les rebondissements et les hauts et les bas que cette tournée – et le monde entier – aurait connus au cours des cinq prochaines années", a-t-il écrit en postant des séquences vidéo de la tournée.