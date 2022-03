Elton John partage la vidéo de son titre avec Stevie Wonder

Elton John a sorti la vidéo de "Finish Line", son récent titre en collaboration avec Stevie Wonder. Ce single, produit par Andrew Watt, figure sur l’album The Lockdown Sessions sorti l’année dernière.

Réalisé par Zach Sekuler, ce clip expose les grands moments de la vie à travers un montage de séquences vidéo et d’images touchantes. Les images couvrent plusieurs générations et reviennent sur les occasions joyeuses de la vie ainsi que ses défis déchirants. Au milieu de ces moments de joie se trouvent des scènes émouvantes d’un monde qui doit faire face à la pandémie.

Ce clip met aussi en lumière l’amitié de longue date entre les deux artistes. Elton John et Stevie Wonder ont en effet déjà collaboré sur des titres tels que "That’s What Friends Are For" et "I Guess That’s Why They Call It the Blues".

Découvrez la vidéo du titre "Finish Line" ci-dessous :