Elton John nous a habitués à des costumes de scène plutôt grandiloquents mais Peter Gabriel aussi, au début de sa carrière, on vous en parle en cette période de carnaval

Je me faisais une réflexion en préparant cette séquence, une petite constatation comme ça, l’air de rien et qui porte sur le genre. Parce que, il y a ce cliché (de moins en moins présent d’ailleurs) du maquillage utilisé principalement par les femmes, on parle de cosmétique et cela ne concerne QUE des hommes… C’est comme si la scène servait d’espace-temps pour être qui on est, sans genre, sans préoccupation du qu’en-dira-t-on. Et même une sorte de terrain de jeu pour faire ce qu’on n’oserait pas dans la vraie vie, je sais que les mecs adorent se faire maquiller, ça les fait marrer, et là ils s’en donnent à cœur joie !