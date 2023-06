Elton John, Michel Sardou, Kiss… : vraies ou fausses tournées d’adieu ?

Si Elton John et Sardou en sont à leur deuxième tournée d’adieu, il y a des spécialistes du Farewell tour. "Le groupe américain Kiss sera le 12 juin au Palais 12 à Bruxelles pour un "ultime" concert en Belgique dans le cadre de la tournée End of the Road, relève Marie-Amélie Mastin (animatrice de Classic 21 et autrice du Journal du rock). " Mais cela fait vingt ans que le groupe tourne en annonçant sa "dernière tournée"."

Dans le même genre, les Allemands de Scorpions, qui avaient annoncé leur retraite en 2010, ont déjà donné plus de 400 concerts depuis. "Et ils ont promis de ne plus annoncer de tournée d’adieu", sourit Marie-Amélie Mastin.

Charles Aznavour, sans doute lui-même surpris par sa longévité exceptionnelle, a entretenu l’ambiguïté durant les 20 dernières années de sa carrière. Comme l’écrivait le journal Le Monde en 2007 : "Les tournées d’adieu sont accueillies avec le sourire parce qu’elles sont souvent appelées à se répéter. Mais celle annoncée par Charles Aznavour, 83 ans, dont soixante-cinq dans le métier de chanteur, est évidemment à envisager avec sérieux."

Le chanteur français a chanté jusqu’à sa mort en octobre 2018.