Elton John : Les relations toxiques avec ses parents (épisode 8/20)

Le moins que l’on puisse dire est que la relation entre Elton John et ses parents était totalement toxique, surtout avec sa mère, Sheila. Il est vrai quel le cadre de vie de ses premières années n’est pas idéal. Dans la ville de Pinner, où il voit le jour et grandit, les douloureux souvenirs de la Seconde Guerre Mondiale sont encore bien vivaces…

La ville est encore sous le régime du rationnement dans le début des années 50 et les parents évoluent dans un milieu morose et se détestent. C’est en tout cas le souvenir qu’il gardera. Interviewé par le Guardian en 2019 dans le cadre de la sortie du biopic "Rocketman", Elton se souvient : " Mon père était strict et distant et avait une humeur terrible, ma mère aimait contester les choses et était sujettes à des troubles sombres de l’humeur. Tout ce dont je me souviens ce sont des silences glacials et des hurlements. Les disputes tournaient généralement autour de moi, de la façon dont on devait m’élever… "