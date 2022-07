Elton John : Les influences du Classique au Jazz puis du rock’n’roll et ''Crocodile Rock’’ (épisode 4/20)

Interviewé en 2020, Elton John nous parlait d’une de ses plus grandes influences pianistiques. C’est une femme : Winifred Atwell.

Originaire des Caraïbes et plus précisément de la Trinité, Winifred Atwell était extrêmement populaire en Angleterre et en Australie dans les années 50, son jeu de boogie-woogie survolté plaît beaucoup au jeune Elton, ainsi qu’à la Reine d’Angleterre, Elizabeth II, qui l’invitera à plusieurs reprises. Sinon le jazz influencera aussi très fort le jeune Elton, son père étant un grand amateur du genre. Un ses premiers coups de cœur : George Shearing. Cet amour pour le jazz, c’est un peu la seule chose que père et fils partagent. La relation entre Elton John et son père sera toujours extrêmement compliquée. Mais, de toute évidence, la véritable claque musicale du jeune Elton John restera la découverte du rock’n’roll : Elvis, dont sa maman est fan ainsi que de Bill Haley et son’’ABC Boogie’’ qu’elle lui fit découvrir…