Elton John : Les excès et la descente aux enfers (épisode 14/20)

La vie et la carrière d’Elton John seront semées d’embûches. Le fait qu’il ne fera officiellement son coming out qu’au début des années 90, sa relation compliquée avec sa mère, la pression de l’industrie musicale sur ses frêles épaules, … L’ensemble de ces éléments vont plonger l’artiste dans une profonde dépression.

Et ces peines, ces blessures, il tentera de les panser en vivant d’excès en tous genres… La cocaïne jouera un rôle majeur dans sa descente aux enfers… C’est son manager et amant de l’époque, John Reid, qui "l’initia". Rapidement, il en consomme de façon excessive et combinée avec énormément de marijuana et d’alcool.